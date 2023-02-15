بشرى شعبان

عقد فريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية أول اجتماع له وقام بدراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر الموجودة في الجمعيات والاتحادات التعاونية ووضع الإجراءات حيز التنفيذ واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لتكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية.



وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع مع ممثلي كل من الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، إن الاجتماع يأتي بناء على القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.



وأضاف المطيري أن الاجتماع يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي وعملا بنتائج الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وتكليف مجلس الوزراء.



وأوضح أن فريق العمل بدأ الخطوات التنفيذية لوضع آلية العمل الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وبحث الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي بالجمعيات والاتحادات التعاونية ليكون حافزا للمواطنين للعمل في الجمعيات التعاونية.



وأشار إلى أن الاجتماع اليوم بحث أيضا تخصيص حد أدنى للكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مشاريع التدريب التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية.