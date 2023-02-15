أسامة دياب

أكد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل أن الجمعية لن تتوانى في دعم تعزيز علاقات الكويت مع كل الدول الصديقة، لافتا الى أن قيام الجمعية باعتماد المؤهلات الهندسية ومنح لقب مهندس لغير الكويتيين ومن مختلف الجنسيات يخضع لمعايير عالمية تقوم الجمعية بتطبيقها كما في كافة الدول حول العالم.



جاء ذلك خلال لقاء العتل القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي غيديمناس فرانافيتشس، وسفيري كرواتيا أمير مهريمي وبلغاريا ديميتر ديمتروف، ونائب رئيس البعثة التشيكية ايفا درداكوفا، ومستشار السفارة الرومانية كاتالين نيستور والملحق الثقافي الفرنسي راشيل بليسيغ، بمقر الجمعية، وبحضور ممثل إدارة أوروبا بوزارة الخارجية عبدالله الونيان، وأمين السر م.فهد العتيبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.



وأوضح العتل للسفراء الأوروبيين، أن معايير الجمعية لاعتماد المؤهلات الهندسية الأوروبية تعتمد على قوائم المجلس الأوروبي لاعتماد المؤهلات الهندسية FEANI، لافتا إلى أن هذا العمل تقوم به الجمعية منذ نحو 60 عاما منذ تأسيس لجنة اعتماد المؤهلات الهندسية.



وذكر في عرض مرئي قدمه للحضور، أن المعايير بالنسبة لغير الشهادات الأوروبية تعتمد على عدد من الجهات المعتمدة عالميا مثل «الواشنطن اكورد» وبعض الجهات الوطنية في دول آسيا وأوروبا وأميركا، مشيرا الى أنه يمكن للراغب بالحصول على لقب مهندس للعمل في السوق الكويتي أصبح في متناول جميع الراغبين من خلال الانترنت، حيث يمكن رفع الاوراق والتحقق من الشهادة عبر «داتا فلو» بعد أن يتم التأكد من اعتماد المؤهل الهندسي.



وشكر العتل وزارة الخارجية على اهتمامها، مشددا على حرص الجمعية على التعاون والاستعانة بمهندسي الدول الأوروبية ونقل خبراتهم، لافتا الى أنه ومنذ تولي الجمعية مهمة اعتماد المهندسين غير الكويتيين فقد تمت معالجة نحو 70 ألف طلب من كافة الجنسيات تم رفض نحو 13 ألفا منها، حيث تبين بعد تدقيق كل منها على حدة عدم توافق مؤهلاتهم مع قوائم الاعتماد والمعايير المعتمدة في الكويت.

وأعرب العتل عن الأمل في تعاون الجانب الأوروبي لنقل الخبرات من أصحاب الكفاءة واطلاع كافة الراغبين بالقدوم الى الكويت بمتطلبات الاعتماد لمزاولة مهنة الهندسة، كما هو معمول به في كل دول العالم.



من جانبه، أشاد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي غيديمناس فرانافيتشس بهذه الخطوة، لافتا الى أن البعثة لا تتعامل مع الجامعات بشكل فردي وانه على ثقة بأن سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الكويت سيقومون بتوضيح هذه الاجراءات وسنتعاون للتعريف بها في جامعات الدول الأعضاء.



ورحب السفير الكرواتي أمير مهريمي بالخطوة واطلاعهم على متطلبات الاعتماد، لافتا الى أن ترحيب الجمعية باستقدام خبرات هندسية أوروبية موضع اهتمامنا وسنقوم بالتواصل مع المنظمات الهندسية في بلادنا لتوضيح هذه الاجراءات.



واستعرض بدوره السفير البلغاري ديميتر ديمتروف التعاون القائم مع الجمعية، مشيدا بجهودها، معربا عن الأمل في إتاحة المجال لانضمام عشرات من الجامعات الى قوائم المجلس الأوروبي لاعتماد المؤهلات الهندسية، لافتا الى أن عشرات الجامعات في الدول التي انضمت الى الاتحاد الأوروبي ليست على اطلاع بمتطلبات المجلس وأهمية العضوية حيث بات تبادل الاعتراف أمرا طبيعيا بين دول الاتحاد.



بدورها، قالت نائب رئيس البعثة التشيكية ايفا درداكوفا إن الجامعات التشيكية تتمتع بخبرات فنية عالية ومعتمدة أوروبيا ولدينا عدد من الجامعات ضمن قائمة الألف جامعة الاولى عالميا، وسنعمل مع الاصدقاء في الكويت لتوضيح متطلبات العمل الهندسي في الكويت.



وأعرب مستشار السفارة الرومانية كاتالين نيستور عن سعادته بالحضور والمشاركة في الاطلاع على آليات الاعتماد لمزاولة المهنة الهندسية بالكويت.



من جانبها، أكدت الملحق الثقافي الفرنسي راشيل بليسيغ حرصها على التعرف أكثر على إجراءات الاعتماد لمزاولة المهن الهندسية، وسيتم التعاون في هذا المجال وإعلام المؤسسات الهندسية ومزاولي المهنة في فرنسا بهذه الإجراءات.