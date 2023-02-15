الشركة تؤمن بأن مواردها البشرية الوطنية هي رأسمالها الحقيقي وحجر الزاوية في تقدمها وازدهارها

نعمل بشكل دائم على استيعاب العمالة الوطنية على اختلاف مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية

93 % نسبة التكويت في «نفط الكويت» من غير العاملين في مستشفى الأحمدي

أكدت شركة نفط الكويت أنها وفي إطار ما ورد في خبر نشرته صحيفة «الأنباء» في عددها الصادر يوم الاثنين 13 فبراير الجاري الآتي:



«أن العقود المشار إليها ليست عقود توظيف وإنما هي عقود تم توقيعها مع مكاتب خارجية يتم اللجوء إليها حسب الاحتياج وبعد استنفاد كل الطرق للحصول على العمالة الفنية المتخصصة سواء عن طريق الإعلانات الداخلية في شركة نفط الكويت ومن ثم في الشركات الزميلة في القطاع النفطي وأخيرا في السوق المحلي داخل الكويت لتوفير ما تحتاج اليه الشركة من عمالة متخصصة لم يتم توافرها في السوق المحلي كالوظائف الطبية المتخصصة والتمريض لمستشفى الأحمدي والوظائف البترولية النادرة لذوي الخبرات الطويلة التي تتمتع بمهارات عالية ومتخصصة في مجال الاستكشاف والحفر وتطوير الحقول، حيث تقوم تلك المكاتب بتسهيل إجراءات اختيار العمالة من الخارج.



جدير بالذكر في هذا الصدد الإشارة إلى انه منذ توقيع تلك العقود جميعا وبالتحديد منذ عام 2017 حتى الآن، لم يتم التوظيف من خلالها إلا لعدد 50 وظيفة بترولية وعدد 141 وظيفة طبية فقط لتخصصات لم تتوافر في السوق المحلي.



وأكدت شركة نفط الكويت إيمانها العميق بأن مواردها البشرية الوطنية هي رأس مالها الحقيقي وحجر الزاوية في تقدمها وازدهارها، وتولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالعمالة الوطنية إدراكا منها لكونها من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها، حيث تعمل الشركة بشكل دائم على استيعاب العمالة الوطنية على اختلاف مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي بما يسهم بفعالية ونجاح في دعم ومساندة خطط الدولة لحل مشكلة البطالة وتشغيل العمالة الوطنية والتزامها التام بتطبيق السياسة التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية لتكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بما لا يخل بكفاءة عمليات التشغيل أو يؤثر سلبا على مستوى الإنتاج، وذلك على النحو الذي بلغت معه نسبة التكويت لدى الشركة من غير العاملين في مستشفى الأحمدي ما يقارب 93% ولقد تم مؤخرا قبول كافة المتقدمين المجتازين للاختبارات لإعلان التوظيف الأخير، ما يؤكد جدية الشركة في استغلال كافة الفرص المتاحة لدعم الشباب الكويتي.