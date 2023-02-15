مريم بندق

أكدت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج أن نظام التوظيف المركزي يعتبر احدى التجارب الناجحة في مجالات الخدمة المدنية ، جاء ذلك خلال عرض مرئي في إحدى الورش التي اقيمت بمناسبة عقد القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأوضحت الدعيج في جلسة حوارية مدى جاهزية المواهب في دول الخليج العربية لمواجهة التحديات ، وقدرتها على مواكبة التغيرات ، ومدى قدرة الموارد البشرية الحكومية الخليجية على تلبية طموحات وتطلعات الحكومات ، وابرز التحديات التي يواجهها قادة الحكومات والمؤسسات في استقطاب المواهب الحكومية واستبقائها وتطويرها، وكذلك أبرز التوجهات المستقبلية لحكومات المنطقة ، ومدى استباقية الموارد البشرية في الحكومات الخليجية لتبني هذه التوجهات.