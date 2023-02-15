شاركت قوة الاطفاء العام يوم أمس الثلاثاء في مؤتمر السلامة والحماية المدنية الأول بحضور ممثل رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية والذي نظمته جمعية الحماية من الحريق حيث تحدث اللواء خالد فهد في المؤتمر عن الدور الذي تقوم به قوة الإطفاء العام في المكافحة والإنقاذ ومواجهة جميع الحوادث التي يتعرض لها الأفراد او المنشآت، مؤكدا ان المؤتمر ينطلق من ضرورة المساهمة في حماية الأمن المجتمعي والمحافظة على الأرواح والممتلكات، علما ان قوة الإطفاء العام حريصة دائما على المشاركة بمثل هذه المؤتمرات وغيرها من ورش العمل والندوات من قبل المتخصصين بقوة الإطفاء العام وتقديم اوراق العمل والتوصيات.



وحول الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المنشآت، اعتبر ان العمل الجماعي بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع هو الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الأزمات. وقال ان المؤتمر جاء انطلاقا من أهمية نشر التوعية وتعزيز الثقافة المجتمعية في كل ما يتعلق بالسلامة والحماية المدنية.



حضر المؤتمر نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم.