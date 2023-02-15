أحمد مغربي

نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط صباح أمس حلقة نقاشية بعنوان «ظاهرة الزلازل»، حضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والإعلاميين.

في بداية الحلقة النقاشية، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالحضور لمناقشة ظاهرة الزلازل بعد الكارثة المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمال سورية وأودت بآلاف الضحايا والمصابين، وذلك في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ، مشيرة إلى أهمية الحلقة جاءت لنشر الوعي بالأسباب التي حدثت في زلزال تركيا ونبذ الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

من جانبه، قال مدير برامج متخذي القرار لإدارة الأزمات البيئية في معهد الكويت للأبحاث العليمة ومشرف الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل د.عبدالله العنزي أن تأثير الزلازل على المكامن النفطية يحتاج إلى دراسات معمقة، وهذا ما يجب أن يقوم عليه المسؤولون عن القطاع النفطي في البلاد.

وأضاف أن التنبؤ بالزلازل في الحقول النفطية يعد أمراً صعبا، ولكن يمكن توقعه على حسب المعطيات والمرئيات التي من حولنا، مشيرا إلى ضرورة عدم بناء المواقف على التوقع والتنبؤ، ولكن يجب التركيز على الاهتمام بتصاميم بناء المنشآت والمباني التي تستطيع مقاومة الزلازل.

وأوضح انه ليس شرطا أن تؤثر الزلازل تأثيرا سلبيا على مكامن النفط ولكن من الممكن أن تكون أكثر إفادة وإيجابية، ضاربا المثل بعدة دول كانت حقولها النفطية أقل إنتاجية إلا أن الزلازل ساهمت في زيادة الإنتاج النفطي لديها كونها أحدثت تشققات ما أدى إلى تغيير أوضاع المكامن إلى الأفضل في عمليات الإنتاج، لافتا إلى أن أي نشاط بشري في باطن الأرض ينتج عنه الزلازل، إلا أن الزلازل الناتجة عن عمليات الاستكشافات النفطية تظل ضعيفة إلى حد كبير.