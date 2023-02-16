

أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي أن بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية ستنطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 400 رام ورامية واداري من 40 دولة عربية وأجنبية.



وثمن العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحافي امس الرعاية الأبوية السامية التي تحظى بها رياضة الرماية الكويتية من قبل سمو الأمير إذ باتت من أهم الأحداث الرياضية الدولية التي تحظى بمشاركة كبيرة. وقال إن البطولة التي ستستمر منافساتها حتى مطلع مارس المقبل ستتضمن إقامة مسابقات لرماية أسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع هذا التجمع الرياضي ستقام بطولة كأس آسيا للعبة بمشاركة 17 دولة آسيوية وتشمل ذات المنافسات مع اضافة مسابقات لفئة الناشئين.



وذكر العتيبي أن هذا التجمع الكبير لأسرة الرماية الدولية والآسيوية والعربية يشهد أيضا إقامة العديد من الأنشطة المصاحبة مثل عقد دورة تحكيمية متخصصة لحكام أسلحة الخرطوش وإقامة ورش ومعسكرات تدريبية للدول العربية والأسيوية للرماة الواعدين ودورة خاصة في مكافحة المنشطات في رياضة الرماية.



وأكد العتيبي استعداد رماة المنتخب الوطني لخوض منافسات البطولة التي ستقام بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية)، إذ يشارك جميع الرماة والراميات الذين حققوا الرقم التأهيلي المعتمد في البطولتين. وأضاف أن هذه البطولة تعد محطة مهمة لرماة الكويت للاستعداد للبطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024)، منوها بدور الهيئة العامة للرياضة ووزارات ومؤسسات الدولة لدعمهم هذه البطولة.



من جانبه، أكد أمين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي ان اللجنة المنظمة تجهز منذ فترة لهاتين البطولتين الكبيرتين لما تحظيان به من اهتمام قاري ودولي ومشاركة لأبرز الرماة في تلك الدول.



وأوضح أنه تم إعداد جميع ميادين النادي لتكون جاهزة لإقامة منافسات البطولة.