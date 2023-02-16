

يستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مان يونايتد الإنجليزي مساء اليوم ذكريات الليالي الساحرة التي جمعتهما في دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، إذ يتواجهان في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» في كرة القدم.



ولم تهتز شباك برشلونة سوى 7 مرات في الدوري هذا الموسم، محافظا على نظافتها في 16 مباراة من اصل 21 خاضها حتى الآن، ما ساهم في أن تمتد سلسلة المباريات المتتالية التي خاضها في جميع المسابقات من دون هزيمة الى 16.



وفي ظل عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري بسبب التلاعب المالي، وبالتالي فقدانه الأمل بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، يشكل الفوز بلقب «يوروبا ليغ» الأمل الوحيد ليوفنتوس من أجل المشاركة في المسابقة القارية الأولى، لكن على رجال المدرب ماسيميليانو أليغري السير خطوة خطوة والأولى ستكون اليوم في تورينو ضد نانت الفرنسي.

وسيكون أياكس أمام مهمة شاقة ضد المتألق أونيون برلين الذي يزاحم بايرن على صدارة «البوندسليغا»، فيما يصطدم طموح إشبيلية الإسباني، المتخصص بـ «يوروبا ليغ» وحامل رقمها القياسي (6 ألقاب)، بآيندهوفن الهولندي.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي وروما الإيطالي مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، على أن يحل رين الفرنسي على شاختار دانييتسك الأوكراني في پولندا بسبب الغزو الروسي للبلاد، فيما يلعب سبورتينغ البرتغالي مع ميدتيلاند الدنماركي. وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.



هذا وتنطلق مساء اليوم مباريات ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة المؤتمر الأوروبي لكرة القدم «كونفرنس ليغ»، بإقامة عدة لقاءات، من بينها مواجهة تجمع قرة كارباغ اغدام الأذري مع نظيره غينت البلجيكي، ويحل بازل السويسري ضيفا على طرابزون سبور التركي، فيما يستضيف بودو غليمت النرويجي نظيره ليخ بوزنان الپولندي، فيما يصطدم سبورتينغ براغا البرتغالي مع ضيفه فيورنتينا الإيطالي، ويستضيف لاتسيو الإيطالي فريق نادي كلوج الروماني، وتقام التصفيات بنظام خروج المغلوب.