

تنطلق اليوم الخميس منافسات النسخة التاسعة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى. يذكر أن الفارس عبدالله العوضي فاز بلقب النسخة الثامنة من البطولة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة وليد المرشود: «تشهد النسخة الحالية مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، حيث أصبحت البطولة ضمن رزنامة البطولات السنوية التي تقام في الكويت»، موضحا أن البطولة مسابقة دولية من فئة النجمتين، وسيشارك فيها 120 حصانا وأكثر من 90 فارسا وفارسة يمثلون 7 دول هي: الكويت، هنغاريا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، أيرلندا وبلجيكا.

ووجه المرشود الشكر للقائمين على إدارة مركز الكويت للفروسية الذين لا يدخرون جهدا في دعم هذه الرياضة التي بدأت في الانتشار سريعا خصوصا بين الفئات العمرية الصغيرة خلال السنوات الأخيرة.



بدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الفارس مرشود المرشود أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى بمجموع جوائز يتجاوز الـ 23 ألف دينار، بالإضافة إلى سيارة تقدم لبطل الجائزة الكبرى، مبينا أن أكثر ما يميز البطولة أنها مسابقة عائلية حميمية ينتظرها الجميع كل عام.