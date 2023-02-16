

أعربت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد عن الفخر بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفتاة الكويتية منوهة بنجاح الوفد الكويتي المشارك في الملتقى الثالث للفتاة العربية في إبراز الجهود الكويتية لإقرار حقوق المرأة وتمكينها.



وقالت الشيخة فادية الصباح في تصريح صحافي اليوم (الأربعاء) إن الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر الذي نظم أخيرا بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية استطاع أن يبرز جهود المرأة في مجالات تمكينها وتغيير الأنماط الثقافية المناهضة لحقوقها والتأكيد على أهمية دعم دور الفتيات في المجتمعات العربية.



وأوضحت أن مشاركة الكويت كانت إيجابية سواء في ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر أو من خلال جلسات العمل التي ركزت على أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة العمل على وضع استراتيجية عربية لتمكين المرأة.



وأشارت السعد إلى حرص الاتحاد على إشراك الفتاة الكويتية في مختلف المحافل العربية والعالمية ذات العلاقة بقضايا المرأة للاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الخبرات والمعارف وصقل مهاراتهن وقدراتهن على التحاور ليكنّ خير ممثلات للكويت في الخارج، لافتة إلى أن وفد الكويت في الملتقى ضم الطالبتين مريم أحمد مراد وروان الشحيتاوي.



وذكرت أن الاتحاد يعمل على تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد ضرورة الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره والعمل على ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا لاتفاقية (سيداو) بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة.