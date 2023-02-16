

تواصل الكويت ولجانها الخيرية تسيير حملات الإغاثة لدعم ومواساة المنكوبين في تركيا وسورية بعد الزلزال المدمر.



وأعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن انطلاق رحلتها الإغاثية العاشرة في الفترة من 17 – 24 الشهر الجاري تحت شعار «عالوعد»، التي جاءت تلبية للنداء الإنساني في ظل الكارثة التي حلت بإخواننا في تركيا؛ حيث سيترأس رئيس مجلس إدارة «الصفا الإنسانية» وفد هذه الرحلة بصحبة مدير عام الجمعية د.محمد الرشيدي.



وفي ضوء ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع، «إن الجمعية كما عهدتموها محافظة على وعدها، ها هي تتواجد على أرض الميدان لتقديم الإغاثة العاجلة لإخواننا المنكوبين الذين يعانون من تداعيات وآثار هذا الزلزال المدمر الذي حصد آلاف الأرواح وخلف مئات الآلاف من الجرحى والمهجرين والمتضررين والمنكوبين».



وقال إن «الصفا الإنسانية» ستواصل تقديم المساعدات العاجلة؛ مبينا أن أعداد المتضررين في تزايد مستمر، ومعاناتهم تفاقمت بعد تهدم منازلهم، ونزوحهم إلى مناطق أخرى، فهم في أمس الحاجة إلى مد يد العون؛ لتخفيف ألمهم ومعاناتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».



ودعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات إلى الوقوف بجانب إخوانهم في تركيا، فهناك آلاف الأيتام والأرامل باتوا في العراء في ليل دامس وبرد قارس وثلوج شديدة، ينتظرون منا أن نقدم لهم واجب النصرة ونؤمن لهم علاجهم وكفالة أيتامهم وتأمين السكن ولوازم الحياة الكريمة لهم، ومداواة جراحهم ومواساتهم وكشف كربتهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.