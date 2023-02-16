

شهد المعرض المصاحب لاحتفالية جامعة الكويت اليوم الأربعاء بالعيد الوطني وذكرى التحرير مشاركة واسعة من مختلف كليات وقطاعات الجامعة إلى جانب جهات حكومية، والذي أقيم في بهو قاعة الدانة والحديقة المقابلة للمبنى في مدينة صباح السالم الجامعية.



وضم المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية استعرضت تراث الكويت وتاريخ الأجداد، وامتزج عبق الماضي مع الحاضر من خلال اللوحات الفنية واللمسات الشبابية من طلبة جامعة الكويت.



وما أضفى رونقا خاصا هو مشاركة عدد من الطلبة المبتعثين من تشاد والسنغال ونيجيريا وطاجيكستان الذين استعرضوا ثقافاتهم وما تشتهر به بلدانهم وحضاراتهم، إلى جانب تقديم بعض الأطعمة والمشروبات المشهورة لديهم، ما يعكس انفتاح الكويت على الحضارات والثقافات المختلفة.



وقدمت الجهات الحكومية فعاليات جذبت طلاب وطالبات الجامعة بينت خلالها طبيعة عملها وما تقوم به من دور مجتمعي في المشاركة بالاحتفالات الوطنية.