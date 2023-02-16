الشمري: تدشين البرنامج التدريبي للعام الحالي لـ 900 طالب وطالبة وتوزيعهم على مختلف المدارس



ثامر السليم



نظم مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت اللقاء التنويري لطلبة التربية العملية صباح أمس على مسرح مركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.فهد الدبيس وبحضور أمين عام الجامعة وعميد كلية التربية د.فايز الظفيري.



وأكد د.الظفيري أن مهنة التدريس والتعليم تعد من أهم المهن التي تقع على كاهل المعلم والمعلمة، مشيرا إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتقكم كبيرة ولا تقتصر فقط على توصيل العلم.



بدوره، أكد القائم بأعمال مدير مركز التربية في كلية التربية بجامعة الكويت د.فهد الشمري، أن المركز قام بتدشين برنامجه التدريبي للعام الحالي لـ 900 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن المركز قام بتوزيعهم في مختلف المدارس.



ولفت د.الشمري إلى أن هذه الفعالية تضمنت لقاء تنويريا لطلبة التربية الذين سيباشرون التدريب في مدارس وزارة التربية تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين جامعة الكويت والوزارة.



وتابع: تجاوزنا بعدد 400 طالب وطالبة متدربين في عدد من التخصصات العلمية التي تنشدها وزارة التربية في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، مؤكدا ان هذا يأتي ضمن رؤية وتوجيهات وزارة التربية بترغيب الطلبة في التخصصات العلمية مع التركيز على التخصصات الأدبية التي يحتاج إليها سوق العمل.



وبين د.الشمري أن الكلية مؤمنة بأن الطلبة يباشرون التدريب الميداني تحت إشراف المشرف الفني الداخلي للمقرر الدراسي، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلبة.



هذا، وحضر الفعالية العديد من المؤسسات التعليمية والتربوية في الكويت.