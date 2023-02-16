أكدت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم الثلاثاء أن دور وسائل الاعلام والوكالات الإخبارية الرسمية في القضايا البيئية مهم في جميع المراحل التي يتشكل الرأي العام حيالها، لاسيما القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.



جاء ذلك خلال مشاركة د.السالم في الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الاعلام هو تعزيز الشراكات الثنائية التي تهدف إلى التعامل مع تحديات التغير المناخي» إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي.



وقالت د.السالم: إن الكويت تولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية على رأسها التغير المناخي والحياة البرية والبيئة البحرية، خصوصا أنها تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة «فالحكومات تعمل ونحن لدينا مسؤولية كبيرة في تغطية عملها بالاضافة الى دورنا في زرع الثقافة وتوعية المجتمع».



وحول خطوات تشكيل الرأي العام، أوضحت د.السالم أنه يبدأ في جماعة تحتضن القضية وفي موازاة ذلك يكون على وسائل الاعلام ووكالات الأنباء الرسمية دور في التوعية وتقديم محتوى إعلامي هادف، مبينة أن من واجب الاعلام طرح الحلول والتوصيات وتوعية الناس.



وعلى صعيد متصل، أشارت د.فاطمة السالم إلى ان علينا أن نجعل المحتوى إنسانيا لنلامس شريحة اكبر من الناس ولا يكون الموضوع علميا بحتا، مشددة على أهمية إشراك المجتمع في القضايا البيئية وطرق محافظتهم على البيئة وابراز دور المبادرات الشبابية والقطاع الخاص في هذه القضايا.



وأكدت أهمية وجود صحافة استباقية قبل حدوث الأزمات تطرح الحلول وتقدم التوصيات والمبادرات.



وبهذا الصدد، أعلنت د.السالم نيتها طرح برنامج متخصص عن الصحافة البيئية في مركز «كونا» لتطوير القدرات الاعلامية. ودعت جميع الوكالات الاخبارية للاستفادة من برامج المركز.