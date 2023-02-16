

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت المواعيد النهائية لتقديم العطاءات لثلاثة مشاريع للتنقيب عن النفط كانت الشركة معنية بطرحها في مناقصات عامة دون أن تحدد المواعيد الجديدة لتقديم العروض، وتشمل المناقصات مشاريع خطوط التدفق في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.



وتتضمن العقود الثلاثة تطوير شبكات خطوط التدفق وفقا لوثائق صادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة العقود الثلاثة مجتمعة نحو 50 مليون دولار، وفقا للبيانات التي حصلت عليها مجلة ميد بروجكتس.



وفي التفاصيل، قالت المجلة إن إحدى المناقصات تتعلق بإنشاء خطوط تدفق وتصريف وأعمال مرتبطة بآبار إنتاج النفط في جنوب وشرق الكويت، بينما تركز المناقصة الثانية على تطوير خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بآبار التخلص من النفايات النفطية والمياه المستخدمة في إنتاج النفط، أما المناقصة الثالثة والأخيرة فإنها تنصب على إنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بآبار الحقن والواقعة أيضا في جنوب وشرق الكويت.



واستطردت المجلة بالقول إن آبار الإنتاج يتم حفرها لاستخراج النفط والغاز منها، وذلك بعد ان يتم تحديد هيكل وخصائص مخزونات الهيدروكربونات فيها.



أما آبار التخلص من سوائل الحفر النفطية والمياه العادمة، فهي أصلا آبار إنتاج ولكنها توقفت عن إنتاج النفط والغاز، وبالتالي تم تحويلها للتخلص من سوائل الحفر والمياه المنتجة أو النفايات الأخرى المرتبطة بعمليات الغاز أو النفط.



أما النوع الثالث من الآبار وهي آبار الحقن، فتستخدم لحقن السوائل وضخها في أعماق الأرض من خلال التكوينات الصخرية المسامية كالحجر الرملي أو الحجر الجيري.



ويمكن القيام بذلك للتخلص من النفايات أو لزيادة الضغط في المخزونات من النفط والغاز لإتاحة المجال لزيادة مستويات الإنتاج.