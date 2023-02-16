

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يؤدي اليوم فريق الزمالك مرانه الوحيد في مدينة بنغازي الليبية، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، غدا الجمعة في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وكان الزمالك قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد في القاهرة. كما تغادر اليوم بعثة الأهلي إلى العاصمة السودانية (الخرطوم)، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في البطولة نفسها، وذلك غدا السبت في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت.



وفي إطار الدوري المصري، تختتم اليوم الجولة 18 بمباراتين تجمع الأولى فيوتشر وحرس الحدود، والثانية بيراميدز وإنبي.



وفي لعبة الكرة الطائرة بين القطبين، كرّس فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال تفوقه أمام غريمه التقليدي الزمالك، عقب الفوز عليه بنتيجة 3-0، في نهائي كأس السوبر للموسم المنقضي 2021-2022. جاءت نتائج الأشواط كالتالي: «25-20،25-13،25-16».



ويعد هذا الفوز هو الخامس للأهلي على الزمالك خلال هذا الموسم.