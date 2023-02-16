

ستستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 في كرة القدم للمرة الاولى في أواخر العام الحالي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة.



وجاء في بيان للهيئة الدولية على هامش اجتماع مجلسها في مدينة زوريخ السويسرية «فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 التي ستقام بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية، عين مجلس الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف للبطولة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023».



ويأتي الاعلان بعد ثلاثة أيام من تتويج ريال مدريد الإسباني بطلا لنسخة 2022 التي استضافها المغرب.



وتصبح بذلك السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات (2009، 2010، 2017، 2018، 2021) وقطر (2019، 2020) والمغرب (2013، 2014، 2022).



وبعد أن صادق مجلس «فيفا» في ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية الى 32 اعتبارا من نسخة 2025 التي ستقام في يونيو ويوليو، كشف الثلاثاء عن كيفية توزيع عدد الأندية بحسب القارات.



وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الاوقياني بالاضافة الى ناد من البلد المضيف.



واختيرت السعودية في أوائل الشهر الجاري لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في كرة القدم للرجال فيما تقدمت كذلك بملف استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، وقد تدرس تقديم ترشيح مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.