

تنطلق صباح اليوم بطولة الكويت الدولية الثالثة عشرة للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك بوردنق في النادي البحري الكويتي خلال الفترة من 15 إلى 18 الجاري، بمشاركة 83 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 منتخبا، هي: الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، مصر، تونس، إيطاليا، فرنسا وفنزويلا إلى جانب منتخبنا الكويتي.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد الفيلكاوي حرص النادي على أن يتزامن موعد إقامة البطولة مع احتفالات النادي بأعيادنا الوطنية، مشيرا إلى أن فعالياتها ستستهل بحفل الافتتاح في الـ 10 صباحا يعقبه مباشرة بدء المنافسات التي تشتمل على صنف ليزر إلأكا 4 وصنف الاوبتمست وتمتد حتى الـ 4 عصرا، فيما سيشارك فريق تحكيم دولي يضم مدحت غزال وعبدالحميد مرسي من مصر وريان الجميلي من تونس وسعد سعود من الجزائر إلى جانب أحمد القاسمي من عمان وعيسى بوسميط وسمير شويطر من البحرين ونايف الهده من الكويت، مضيفا أن منافسات البطولة ستقام بشكل يومي من الـ 10 صباحا حتى 4 عصرا، فيما سيقام الحفل الختامي عصر السبت.