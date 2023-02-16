

الدوحة - فريد عبدالباقي



طرح الاتحاد القطري لكرة القدم تذاكر منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، إلكترونيا، أمس، حيث تستضيف الدوحة المنافسات خلال الفترة من الأحد حتى 26 الجاري.



ومن المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، منافسات الأدوار الإقصائية، حيث يستضيف ستادا الثمامة والجنوب مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب، بمشاركة الدحيل والريان اللذين يلتقيان في مواجهة مباشرة في الدور ثمن النهائي من أجل العبور إلى الدور التالي.



وتبدأ الفرق الستة الأخرى المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية وهي: الهلال والشباب والفيصلي من السعودية، وفولاذ خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، بالوصول تباعا اعتبارا من اليوم على أن يكتمل تواجد الفرق في الدوحة السبت المقبل.



وتستضيف ملاعب جامعة قطر تدريبات الفرق الستة، فيما سيتدرب الدحيل والريان على ملعبيهما، بينما تستضيف ملاعب الإرسال تدريبات الحكام، وستكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، فيما سيتم عقد المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمباريات في قاعة المؤتمرات الخاصة بستاد الثمامة، وستكون البداية اعتبارا من السبت المقبل.



وتنطلق منافسات دور الـ 16 الأحد المقبل بالمواجهة القطرية الخالصة التي تجمع الدحيل بالريان في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة، فيما يلعب الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي في الـ 9:00 مساء على ستاد الجنوب، فيما يلعب الاثنين المقبل الفيصلي السعودي مع فولاذ خوزستان الإيراني في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة، على أن يلعب الهلال السعودي (حامل اللقب) مع شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ 9:00 مساء على ستاد الجنوب، وستقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، فيما يلعب الدور نصف النهائي يوم 26 فبراير.