

الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة إنجازا كبيرا بحصد الميدالية الفضية في ختام منافسات البطولة العربية الثالثة «3×3» لكرة السلة للرجال والسيدات 2023، التي استضافها الاتحاد القطري على مدار يومين بصالة الاتحاد، وسط مشاركة 11 فريقا للرجال والسيدات، إذ كانت مشاركة «الأزرق» في البطولة بمنافسات السيدات من خلال فريقين «1 و2».



وخسر منتخب السيدات «1»، المباراة النهائية أمام نظيره الأردني بنتيجة 13-21، فيما خسر منتخبنا «2» أمام السعودية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 9-18. علما ان نصف النهائي شهد مواجهة كويتية خالصة وانتهت بفوز منتخبنا «1» بنتيجة 12-17.



وعلى هامش الجوائز الفردية توجت الكويتية ليلى بهبهاني بالمركز الأولى لمسابقة الرمية الحرة، كما تم اختيارها في تشكيلة منتخب العرب بجانب ماريا الحن (الأردن)، وكوثر خياط (السعودية). وفي منافسات الرجال توج المنتخب الأردني بكأس البطولة على حساب موريتانيا فيما جاءت قطر ثالثة.



وضم الوفد النسائي برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد وليد الشمري، 8 لاعبات هن: مستورة الرشيدي، وليلى بهبهاني، وجيدة العيسى، وخديجة خلف، وشيخة إبراهيم، ورتاج مال الله، وسلوى الحبيل، ومشاعل المرزوق، ويدرب المنتخب الكويتي خالد المسافر، حيث أعرب الشمري عن سعادته بتحقيق منتخبنا الوصافة بعد منافسات قوية مع منتخبات السعودية وقطر والأردن.



وقال الشمري لـ «الأنباء» ان النسخة الحالية للبطولة العربية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحظى باعتماد الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والذي يمنح الاتحاد الكويتي واللاعبات المشاركات فيها نقاطا مهمة بالتصنيف الدولي، مشيدا بإنجاز اللاعبات الكويتيات في البطولة وهو الثاني لهن في الفترة الأخيرة بعد نيلهن المركز الثاني في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة التي أقيمت في الكويت مايو الماضي، كما وجه شكره إلى عضوة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسة رياضة المرأة فاطمة حيات، ورئيس اتحاد السلة رشيد العنزي وأمين السر عبدالرحمن الخباز على دعمهم الكبير للمنتخب.