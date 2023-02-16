القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية، رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم مع ادعائهم تأخير موعد التقديم في المسابقة إلى يوم 29 فبراير.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك المعلومات، مؤكدا أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم.



وشدد على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار، موضحا أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة، وفقا للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط التالي: «jobs.caoa.gov.eg»، اعتبارا من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، دون وجود أي وسطاء، محذرا الراغبين في التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وفي سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023-2024، في صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهان)، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.