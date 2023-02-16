

بيروت ـ منصور شعبان



أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، في تصريح، «العثور على الطفلة اللبنانية آسيا محمد ابراهيم شومان حية في تركيا، وهي موجودة حاليا بأنطاكيا في مركز إسعاف مؤقت تحت رعاية الهيئة العليا للإغاثة التي قامت بإنقاذها».



وأعلنت الهيئة أنه «أثناء العثور على الطفلة كانت تعيش صدمة الزلزال وغير قادرة على تذكر اسم عائلتها، ولم يتم أخذ تفاصيل عنهم، وهي حاليا برعاية الهيئة العليا»، وناشدت الهيئة «كل من يعرف عنها او عن ذويها شيئا التواصل معنا لتأمينها وتسليمها الى ذويها».



وأعلن فريق «سيدرز -11» الذي يضم متطوعين من الدفاع المدني في لبنان الذي غادر إلى تركيا بصفة شخصية، أنه تمكن من انتشال جثة المواطن اللبناني الياس حداد.



ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية آخر الاحصائيات الواردة من سفارة لبنان في العاصمة التركية أنقرة حول أعداد اللبنانيين من ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، لافتة الى أن المتوفين 9 أشخاص، نقلت جثامين 3 منهم الى لبنان، والمتبقون 6 ، تم دفنهم في تركيا.



ورجحت «الخارجية»، في بيان، ان يكون ستة اشخاص تحت الأنقاض، وأعلنت ان عدد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم بلغ 70 شخصا، و«الاشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيون، ومن المرجح أن يكون قسم منهم سوريين أو فلسطينيين 40 شخصا».



من جهته، أوضح سفير لبنان لدى تركيا غسان المعلم، في تصريح، نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن عمليات دفن ستة لبنانيين قضوا جراء الزلزال في تركيا «قد تمت بناء على رغبة ذويهم، كما أن السفارة قد نقلت جثامين ثلاث ضحايا الى لبنان».



إلى ذلك، شيعت بلدة دير قانون رأس العين- شرق صور، في الجنوب آية بهجت سقلاوي إحدى ضحايا زلزال تركيا، وذلك في مشهد مهيب.