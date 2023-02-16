

بيروت ـ عامر زين الدين



رأى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط أن «الحل الوحيد لأزمات البلد هو الحوار والتواصل مع الجميع والحفاظ على اتفاق الطائف والدستور وتطبيقهما وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات في البلد».



وقال، اثر زيارته المتروبوليت الياس عودة في الاشرفية على رأس وفد نيابي، «بداية الشكر الجزيل لسيادة المطران عودة على استقباله الكريم. قمنا بزيارة سيادته لاستكمال سلسلة اللقاءات التي بدأناها منذ فترة لكل الفعاليات السياسية والروحية».



وأضاف «نحن مؤمنون كلقاء ديموقراطي بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات الخانقة في البلد، كما اتفقنا مع سيادة المطران على أكثر من عنوان، واولها، الحفاظ على اتفاق الطائف والدستور وتطبيقهما وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات».



وختم متمنيا على «الجميع التواصل والتعاون والتوقف عن الفلسفات والمزايدات، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية والبدء بإنقاذ البلد وشعبه ومؤسساته».