

القاهرة - ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المزايا والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، خلال التواصل معهم سواء بطريقة مباشرة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج أو الجولات الخارجية للقاء الجاليات مباشرة أو من خلال مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة م.عبدالصادق الشوربجي مع السفيرة سها جندي بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بمقر الهيئة.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة، مستعرضة مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، والتي تعقد أسبوعيا، للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم في مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلف الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.



وأضافت أن الوزارة حريصة على ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشراك ممثلي مختلف الجهات المعنية للرد على استفسارات المصريين بالخارج، موضحة «أننا حرصنا أيضا على زيارة الجاليات المصرية بالخارج في أكبر تجمعات، للاستماع لكل المطالب والمقترحات وطرح مختلف المحفزات والتيسيرات، التي نفذتها الوزارة للمصريين بالخارج».



وأشارت إلى أن الوزارة من خلال مكتب الشكاوى وإدارة الاتصال، تتابع موقف المصريين بالخارج على مدار العام 24 ساعة، لحل مشكلاتهم، والوقوف بجانبهم في الأزمات، بجانب منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات العمل التي تتفاعل مع المصريين بالخارج، وننشر كل ما يتعلق بخدمة المصريين بالخارج، سواء في التعليم، الاستثمار، الإسكان، التأمينات، الجمارك، وغيرها.



كما استعرضت وزيرة الهجرة ما قدمته الحكومة للمصريين بالخارج، لتذليل جلب سياراتهم من الخارج، استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات الأخير، والجهد الذي قامت به وزارة الهجرة من التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والطرح على رئيس الوزراء لإقرار تيسيرات على اللائحة التنفيذية للقانون بتقسيم فئات الوديعة المستحقة مقابل إعفاء الجمارك، لتكون على 3 مستويات وتخفيض القيمة بين 25 و35%، بجانب إلغاء التصديقات الورقية مسبقا من وزارة الخارجية، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة للمصريين بالخارج، بنفس الشروط، وإلغاء اشتراط وجود المبلغ المستحق في الحساب قبلها بـ 6 أشهر، بجانب المتابعة المستمرة لما يرد من استفسارات المصريين بالخارج وإطلاق حملة توعية بمميزات القانون.



وأضافت ان الوزارة عملت على التواصل مع الوزارات في مصر ونجحت في تقديم تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يوما والتي تصل لنحو 25% و33% لاثنين من الأبناء وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما بالإضافة إلى طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد بالبنك الأهلي وبنك مصر.



وتناولت الوزيرة أيضا، ما تقدمه وزارة الإسكان للمصريين بالخارج، من وحدات سكنية وأراض متميزة، والتنسيق المستمر بين وزارتي الهجرة والإسكان، لتوفير حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه المصريين بالخارج.



وأكدت حرص الوزارة على الترويج لمختلف المحفزات بين المصريين بالخارج، بشتى السبل، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج ويشاركون في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب صندوق استثماري، تلبية لرغبة المصريين بالخارج.



وفي مجال التعليم تم الاستجابة لأسر المصريين بالخارج حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا في الخارج» واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.



وقالت إنه تم العمل على إعداد تطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير وصول المصريين بالخارج لكل تلك المميزات بمختلف أنحاء العالم، كما تم إبرام بروتوكول تعاون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية.