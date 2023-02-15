تعديل مواعيد دوام دور القرآن لتبدأ من ٧ صباحا حتى ١ ظهرا والفترة المسائية من ٣ عصرا إلى ٨ مساء



أسامة أبو السعود

أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزارة الأوقاف خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. وأوضحت في الكتاب ان ذلك يأتي نظراً لطبيعة العمل الخاصة بالعاملين في مراكز ودور القرآن الكريم والمرتبطة بدوام الدارسين فيها ومراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للعاملين بتلك المراكز .



وأشار بيان صادر عن وزارة الأوقاف تلقت " الأنباء" نسخة منه، إلى ان الوزارة طلبت الموافقة على اعتماد مواعيد العمل الرسمية لمراكز ودور القرآن الكريم التابعة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على النحو التالي :

الفترة الصباحية: تبدأ من الساعة السابعة إلى الواحدة ظهرا .

و الفترة المسائية: من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة مساءً.

وهذا القرار هو الثاني خلال أقل من ٢٤ ساعة صدر خلالها إيضاح آخر أيضا.