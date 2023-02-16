ثامر السليم



جرياً على عادتها السنوية، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت احتفالية العيد الوطني وذكرى التحرير، برعاية وحضور مدير الجامعة د.فهد الدبيس وعدد من القياديين في الإدارة الجامعية لأول مرة في موقع مدينة صباح السالم الجامعية، حيث حرصت كليات وجهات حكومية على إبراز تراث الكويت ودورها الحضاري في المعرض المصاحب لاحتفالية الجامعة بالأعياد الوطنية، وتم تقديم عروض فنية حية وتوزيع الهدايا على الحضور التي أحيت تلك الذكرى في نفوس جميع الحضور.



وقال مدير الجامعة د.فهد الدبيس إننا نعيش هذه الأيام الأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد في شهر التحرير والاستقلال وذكرى العيد الوطني، متوجها بخالص التهاني الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي بهذه المناسبة التي نستذكر معها تضحيات الشهداء وجهود الأجداد التي نقتبس منها نور العطاء وتعميق الانتماء والولاء لهذا الوطن.



وأضاف أن جامعة الكويت حرصت على إحياء هذه الفعالية انطلاقا من دورها الوطني لتكون ملهمة لخدمة هذا الوطن عبر رؤيتها ورسالتها الموجهة للاستثمار في أغلى وأرقى استثمار وهو شباب هذا الوطن، مشيرا الى أن هذه أول احتفالية تقام في مدينة صباح السالم الجامعية لتجسيد كل معاني الوفاء والعرفان في النهضة المدنية التي عاشتها الكويت في عصره بشتى المجالات.