

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



أكرم الجهراء وفادة العربي بالتغلب عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الـ 14 لبطولة دوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الجهراء رصيده الى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الاخضر عند 22 نقطة.



تقدم للعربي محمد الصولة 8، وسجل للجهراء ايساكا ابودو 48 و52. وسبق انطلاق المواجهة إقامة لاعبي الجهراء ممرا شرفيا للاعبي العربي بمناسبة فوز الاخضر بكأس سمو ولى العهد.



في الشوط الاول وكما كان متوقعا من الجانبين من الناحية الفنية تبادل الفريقان الهجمات وسط اندفاع الاخضر الطامح إلى التسجيل بالاعتماد على تحركات محمد الصولة وبسام الصرارفي وايدو، وفي المقابل بادل الجهراء ضيفه بانطلاقات عمرو ذكري وطلال العجمي، وسجل الصولة هدف العربي مبكرا بعد ان حاول المدافع اينيس سيبوفيتش إبعاد عرضية الصرارفي لكن الكرة وصلت للصولة في مكان مناسب ليسكنها شباك الحارس الصعنون 8.



ورد رودريغو سريعا بتسديدة قوية علت عارضة الحارس سليمان عبدالغفور 10، وكاد عمرو ذكرى يدرك التعادل، لكن عبدالغفور كان في المكان المناسب 24، وتبادل الصولة والصرارفي الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن الصولة تباطأ في التعامل معها ليحرم فريقه من هدف آخر 43.



وفي الشوط الثاني، تحول اداء الجهراء الى الهجوم مستثمرا سوء التنظيم الدفاعي للعربي، فقلب النتيجة مبكرا بإدراكه التعادل برأسية المتقدم عبدالكريم حسن تابعها ايساكا بودو في الشباك 48، ليواصل اصحاب الضيافة الضغط، وسجل ايساكا الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة 52، وواصل ايساكا تألقه وسدد كرة قوية تكفل القائم الايسر للحارس عبدالغفور بالتصدي لها 83، وفي العشر دقائق الاخيرة رمى الاخضر بكل اوراقه للعودة، لكنه فشل في ادراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز ثمين للجهراء.



فوز الساحل



وفي مباراة اخرى، حقق الساحل فوزه الثالث في الدوري بعد تغلبه على التضامن بهدف نظيف سجله نواف ثامر بعد تمريرة متقنة من راشد المطيري (٨٤)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل 14 للتضامن، وظل الفريقان في المركزين الأخيرين.



وأضاع الخاسر «كودة فرص» متاحة للتسجيل، لكن عاب لاعبيه التسرع.