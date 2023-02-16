

مبارك الخالدي



يسعى الشباب إلى الابتعاد بصدارة دوري زين لكرة القدم للدرجة الأولى عندما يلتقي مساء اليوم برقان على ستاد الصداقة والسلام عند الساعة الـ ٧:١٥ في الجولة الـ 11 من المسابقة، وعلى ستاد محمد الحمد يلعب اليرموك مع الصليبخات في الساعة الـ ٤:٥٠.

ويتصدر الشباب ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة يليه اليرموك بـ 15 نقطة، فيما يحتل فريق خيطان المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويأتي الصليبخات في المركز الرابع برصيد 5 نقاط بالتساوي مع برقان في المركز الأخير.



وتبدو الفرصة مواتية لفريق الشباب لتخطي ضيفه وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده نظرا للفوارق الفنية والبدنية بين الفريقين، علما أن برقان حقق فوزا معنويا الجولة السابقة بعد طول غياب، وكان على حساب الصليبخات بهدفين مقابل هدف.