

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة الروماني ايلي ستان عقب الفوز على السالمية: «أهنئ اللاعبين والجهازين الإداري والفني على هذا الانتصار المهم جدا»، مشيرا إلى أن التحضير للمباراة كان صعبا، خصوصا عقب الخسارة من النصر في الجولة الماضية، ليس فقط لأننا خسرنا، بل بسبب الشكل الذي عليه الفريق، وكذلك النتيجة الكبيرة لذلك نتمنى أن يكون القادم أفضل.

وبين ستان قائلا: «تحدثت مع اللاعبين بعد مباراة «العنابي» حتى لا نفقد الثقة وفي مواجهة «السماوي» استقبلنا هدفا مبكرا ما صعّب علينا الأمور لكننا عدنا وسجلنا 3 أهداف، وهو ما يدل على عودة الثقة للفريق بالقدرة على تحقيق الانتصارات التي من المهم أن نستمر عليها».

وعن تذبذب مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى، قال إنه يعمل مع النادي منذ شهرين والدوري تقام فيه المباريات كل 4 أيام تقريبا، لذلك ليس بالأمر السهل التغيير في الفريق كثيرا خلال هذه الفترة القصيرة بالإضافة إلى بعض الغيابات بسبب الإصابة والبطاقات.