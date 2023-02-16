

يحيى حميدان - هادي العنزي



أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، البحريني علي عاشور، طي صفحة التعادل مع الفحيحيل 3-3 ضمن الجولة الـ 14 من دوري «زين» الممتاز أول من امس، مشيرا إلى ان تفكيره ينصب حاليا على معالجة سلبيات «الأبيض» والتفكير في القادم من المباريات.



وقال عاشور ان أبرز ما يعرقل تطور الكويت هو عدم الاستقرار على التشكيلة بسبب الإصابات وضغط المباريات.



وأضاف: «نمتلك فريقا قويا غاب عن لقاء الفحيحيل مثل محمد فريح والتونسي بلال عيفة والمصري عمرو عبدالفتاح بداعي الإيقاف لحصول كل لاعب على 3 بطاقات صفراء، فيما لم يشارك الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي وأحمد الزنكي ورضا هاني للإصابة».



وأشار عاشور إلى أن الفريق الكويتاوي أهدر نقطتين ثمينتين أمام الفحيحيل في إطار الصراع على لقب الدوري، كما يجب الأخذ بالاعتبار عودة أبرز المنافسين لمستوياتهم وتحقيقهم للانتصارات مؤخرا.



هذا، واقترب الخنيسي من العودة من جديد لتشكيلة «الأبيض» بعد غيابه عن المباريات الأخيرة، حيث دخل حاليا مرحلة التأهيل حتى يكون متاحا للجهاز الفني في أقرب وقت ممكن.



من جانب آخر، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب أن التعادل مع الكويت متصدر الترتيب يعد أمرا إيجابيا، وقال: «نعمل دائما على تقديم كرة قدم جميلة، ونأمل أن نكون ضمن فرق المقدمة، وما يقدمه الفريق يرجع بالدرجة الأولى إلى اللاعبين الأبطال، الذين يظهرون دائما عزيمة وإصرارا كبيرين حتى آخر لحظة في كل مباراة يخوضونها في الدوري».



وذكر الدولي السوري السابق فراس الخطيب أن الرغبة في تحقيق الفوز حاضرة لدى اللاعبين في جميع مباريات الفريق في مختلف البطولات، مضيفا: مع احترامنا الشديد لجميع الفرق، هذا هو شعارنا الدائم، نعمل كمنظومة واحدة، وفريق عمل متجانس، ودائما حريصون على معالجة أخطائنا أولا بأول، وتحقيق نتائج إيجابية لا يعني بالضرورة عدم وجود سلبيات أو أخطاء تتطلب معها المعالجة الفنية المطلوبة، ومن يريد أن يكون ضمن فرق المقدمة، عليه أن يكون حاضرا في جميع المباريات، ونأمل مواصلة تقديم المستويات المتميزة.