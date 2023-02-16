

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أفضل الخدمات المصرفية المتميزة وأكثرها تطورا. وفي هذا الإطار، يعلن الوطني عن توفير خدمة SWIFT g4C لتعقب الحوالات الدولية الواردة، التي تمكن العملاء من معرفة تفاصيل الحوالات الواردة منذ إصدارها من البنك المرسل خارج الكويت مرورا بالبنوك الوسيطة حتى الوصول إلى بنك الكويت الوطني.



تمكن الخدمة الجديدة العملاء المستفيدين من تتبع الحوالات الواردة من الخارج على صعيد الأفراد وكذلك الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الاستفسار عنها والتأكد من تفاصيلها قبل وصولها إلى حساباتهم.



تعزز خدمة SWIFT g4C لتعقب الحوالات الدولية من سرعة وسهولة إتمام المدفوعات العابرة للحدود، كما تجعلها أكثر أمانا وتحد من المخاطر في ظل الكشف المبكر عن معلومات مفيدة تساعد على أخذ القرارات الخاصة بالأعمال في حال ثبت وجود تحويل وارد من خارج الكويت ومطابقة تفاصيله.



كذلك يستطيع العملاء الاستفادة من هذه الخدمة عبر التواصل مع البنك باستخدام القنوات الرسمية أو التواصل مع مسؤول الحساب الخاص بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإرسال الرقم المرجعي للحوالة للحصول على كل تفاصيل حوالته الواردة بسرعة وسهولة. وبهذه المناسبة، قال المدير العام، رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: «نحرص في الوطني على تقديم أحدث الخدمات الرقمية لعملائنا بفضل التزامنا بالتطوير المستمر لأجندتنا الرقمية وما نتمتع به من بنية تحتية تكنولوجية هائلة تضمن تفوقنا وريادتنا في ذلك الصدد». وأشار الخرافي إلى أن الخدمة الجديدة تسهم في تمكين العملاء من إدارة السيولة النقدية بشكل أفضل، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تعاملاتهم المالية.



وتعليقا على إطلاق الخدمة الجديدة، قال مساعد مدير عام بمجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني عبدالله المطوع: «تلبية احتياجات العملاء تمثل ركيزة أساسية في صميم عمل الوطني، لذلك يعمل البنك على استثمار قدراته الرقمية الهائلة لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات ومنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية تضاهي أحدث المستويات العالمية وأكثرها تطورا».



وأشار المطوع إلى تعزيز الخدمة الجديدة مستويات الأمان بما توفره من إمكانات وأدوات للتحكم في المدفوعات والحوالات وإعداد التقارير اليومية حول مسار الحوالة. من جانبه، أكد أونور أوزان، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «ستعمل خدمة SWIFT g4C على تعقب الحوالات الدولية للشركات على تعزيز التنبؤ بالسيولة والتسويات لعملاء بنك الكويت الوطني، بحيث تمكنهم من معرفة أن الحوالات في طريقها وموعد وصولها، ما يفتح مجالا من الفرص الجديدة للشركات لخفض التكاليف وإدارة المخاطر وتقليل الأخطاء في التحويلات».