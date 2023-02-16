استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس د. حسام عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية يرافقه فيصل الشايع رئيس ديوان المحاسبة بالكويت.



وحضر اللقاء أعضاء الوفد السعودي المرافق والذي ضم مدير عام فرع ديوان المحاسبة السعودي بمنطقة جازان عبدالرحمن بن يحيي أبو واكده، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير محمد بن عامر البرقان، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن حبيب الطياري، ومدير إدارة حسابات قطاع الحرس الوطني عبدالله بن سليمان العنقري، والسكرتير الخاص لرئيس الديوان فهد بن دخيل الله المالكي.



كما حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة الكويتي عصام سالم الرومي، ومنسق أول علاقات عامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بديوان المحاسبة أحمد فيصل جوهر.



‏كما استقبل الرئيس السعدون عددا من ضباط حرس المجلس وذلك بمناسبة ترقيتهم من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول، وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت.