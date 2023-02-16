بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستودوليديس الرئيس المنتخب لجمهورية قبرص الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور النماء. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية صربيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.