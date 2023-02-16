بشرى شعبان



عقد فريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية أول اجتماع له وقام بدراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر الموجودة في الجمعيات والاتحادات التعاونية ووضع الإجراءات حيز التنفيذ واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لتكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية.



وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عقب ترؤسه الاجتماع مع ممثلي كل من الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، إن فريق العمل بدأ الخطوات التنفيذية لوضع آلية العمل الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.وأشار إلى أن الاجتماع بحث تخصيص حد أدنى للكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مشاريع التدريب التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية.