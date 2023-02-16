ندى أبونصر



افتتح فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بمناسبة الأعياد الوطنية بالتعاون مع عدد من مدارس «التربية» مهرجان ومعرض «عيد وطن وتراث إكسبو 965» مساء أمس الأول في مدرسة فلسطين الثانوية بنين في الرميثية تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار.



وفي كلمة له، قال د.محمد الجسار إن مهرجان اكسبو 965 يتوافق في مضمونه العميق مع أحد الأهداف الأساسية والجوهرية للمجلس الوطني المتمثلة في توحيد الجهود للمحافظة على التراث ونقله الى الأجيال ليتعرفوا عليه، مشيرا الى أن حفظ التراث يمكن أن يتم من خلال عدة أساليب، أبرزها الفكرة سواء كانت مكتوبة أو مرئية مثل المعرض المرافق للمهرجان، بالإضافة الى المباني التراثية القديمة والتي تشكل المحافظة عليها جزءا لا يستهان به في نقل التراث وحفظه.



من جهته، أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم د.غانم السليماني عن سعادته وفخره بالمشاركة في مهرجان «عيد وطن وتراث اكسبو 965» الذي يعكس الروح الطيبة لإنجازات أبناء الكويت من الماضي ويسلط الضوء على التراث الكويتي الأصيل والحرف القديمة التي اشتهرت بها الكويت، مشيرا الى أن المهرجان تضمن مشاركة العديد من الشباب الكويتي بتقديم إبداعاتهم للمشغولات والحرف اليدوية القديمة، بالإضافة الى المشاركة الفاعلة والمميزة في فعاليات المهرجان لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يؤكد على إصرارهم وقوتهم على إبراز دورهم في المجتمع.



من جهتها، تحدثت الشيخة انتصار المحمد عن أهمية المشاركة بالمعرض معربة عن سعادتها بالحضور لمعرض اكسبو الخاص بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن أهل الكويت في هذا الشهر يحتفلون بالأعياد الوطنية ومن الجيد أن يرافق الاحتفالات معارض مشابهة تعكس تراث الكويت، معتبرة المعرض فرصة للجيل الجديد للتعرف على تراث الكويت والعادات والتقاليد القديمة.



وشكرت الباحث محمد كمال مؤسس فريق اكسبو 965 على هذه المبادرة الجميلة لإقامة هذا المشروع الراقي لتعليم شباب وبنات الكويت التراث الكويتي الأصيل الذي لا يندثر.



بدوره، قال الباحث محمد كمال مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ان المعرض يتم تنظيمه بالاشتراك مع 4 مدارس وهي مدرسة فلسطين الثانوية بنين ومدرسة مشرف للبنات ومدرسة بيان للبنات ومدرسة السالمية للبنات.