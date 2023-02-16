أفاد إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أول من أمس، بأن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك تبرع بأسهم بقيمة 1.95 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الأكبر تقييما في العالم للأعمال الخيرية العام الماضي.



وأظهر الإفصاح أن ماسك تبرع بنحو 11.6 مليون سهم بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي، لكنه لم يشر للجهات التي تلقت التبرعات. ويمتلك ثاني أغنى شخص في العالم الآن نحو 13% من تسلا، وفق ما نقلته «رويترز». وكان ماسك قد تبرع بنحو 5.74 مليارات دولار في 2021.



ويقول محللون إن ماسك قد يستفيد من إهداء أسهم «تسلا» إذا تبرع بها للجمعيات الخيرية، لأن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا يتعين دفع ضريبة أرباح رأسمال عليها كما هو الحال إذا تم بيعها.