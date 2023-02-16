

على إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية مؤخرا وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فقد قرر البنك التجاري الكويتي التبرع بمبلغ 2 مليون دولار مناصفة بين جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية الشقيقتين، على أن يتم توجيه مبلغ التبرع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتوصيله لضمان جهود الإغاثة الموجهة لمنكوبي الزلزال وذلك ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي.



ويأتي هذا التبرع من البنك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمساندة المتضررين من زلزال تركيا وشمال سورية، وإيمانا من البنك بأهمية مد يد العون والمساندة لمتضرري الزلزال ولدفع وتعزيز جهود الإغاثة استجابة للفزعة الكويتية والمبادرات والدعوات التي أطلقتها الكويت شعبيا ورسميا للتخفيف من الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال.



وبالإضافة إلى هذا التبرع المباشر الذي رصده البنك لمتضرري هذه الكارثة، فقد باشر البنك أيضا بترتيبات مع الجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» بحيث يتم توجيه حصيلة التبرعات التي يقدمها المتبرعون لصالح جمعية السلام وصندوق إعانة المرضى وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لضحايا ومنكوبي الزلزال، علما أن البنك يقوم - في إطار هذه الحملة - بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع.



ونحن في البنك التجاري الكويتي نؤكد وقوفنا مع الأشقاء في مصابهم الجلل وندعو المولى أن يخفف عنهم معاناتهم وأن يحشر ضحايا الزلزال مع الصديقين والشهداء.