

احتفى بنك برقان مؤخرا بتخريج 23 موظفا من «أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد» التابعة له وفي إطار جهود البنك لتطوير كوادره، نجح 15 من موظفي برقان الجدد من اجتياز برنامج «انطلاقة» المخصص لحديثي التخرج للعمل بوظيفة صراف، بينما استكمل 8 موظفين من ذوي الخبرة برنامج «رئيس الصرافين»، الذي يؤهلهم لشغل منصب رئيس الصرافين في الفروع.

هذا، وقد شملت برامج الأكاديمية مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة، والتي غطت العديد من الجوانب العملية لمتطلبات كل منصب، وذلك من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات والعروض وغيرها من المزايا، والتي يقدمها بنك برقان لعملائه وفق احتياجات كل شريحة من العملاء.

وقدم كل من برنامج «انطلاقة» و«رئيس الصرافين» سلسلة من المحاضرات في مجالات التنمية البشرية، هدفها صقل مهارات الموظفين فيما يتعلق بتعزيز المبيعات، والوصول إلى التميز في خدمة العملاء، والتعامل مع كل شريحة منهم بما يزيد من ثقتهم ورضاهم عن الخدمة.

وقالت فاطمة يعقوب، مدير قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، في كلمتها بهذه المناسبة: يسرنا بداية أن نتقدم بالتهنئة من كل المتدربين على تخرجهم واجتيازهم للبرامج التدريبية في أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد لدى برقان، ونتمنى أن تكون قد ساهمت هذه الدورات في تحسين أدائهم العملي ودفع مسيرتهم المهنية وإنجازاتهم مع البنك.



وأضافت أن برقان يولي اهتماما كبيرا لموظفيه الجدد، وذلك ضمن نطاق استراتيجيته للاستثمار في طاقاته الشابة، لافتة إلى حرص إدارة التعلم وتطوير الكفاءات على تنظيم برنامج ميداني لمدة أسبوع في فروع البنك المختلفة، قبل البدء بالدورة الفعلية، لكي يتمكن الموظف حديث التخرج من التعرف إلى كيفية إتمام العمليات وأساسيات خدمة العملاء من ذوي الخبرة، إضافة إلى كيفية الربط بين المادة العملية والتطبيق الواقعي في الفروع.

وأكدت السيدة يعقوب إيمان البنك بالدور الكبير الذي يقدمه التدريب الميداني في تأسيس الموظف المثالي، ليتمكن مستقبلا من خدمة عملائه كصراف بمنتهى الاحترافية، وبما يرقى للمستوى العالي من الجودة التي يعتمدها بنك برقان.



وفي ختام تصريحها، أكدت يعقوب التزام قسم التعلم وتطوير الكفاءات بتعزيز ثقافة بنك برقان المؤسسية من خلال تطوير برامج تدريبية تهدف إلى بناء عناصر بشرية فعالة، تضم نخبة من الكفاءات والمواهب الوطنية، وذلك لدمجها ضمن فريق متحد يعمل على تحقيق رؤية البنك الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية متقدمة، متطورة ومبتكرة.