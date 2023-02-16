



أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث والرابع من شهر يناير من العام الحالي.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: يعقوب يوسف بوكبر، ناصر صالح الجغيف، وفاء حمزة جراغ، محمد عيفان العازمي، أحمد محمد بهزاد، منصور فالح الرشيدي، عويضة محمد الهاجري، حسين علي الفاضل، فواز سعد الصليلي، حسن علي العجمي، بدرية علي مسلم، خليفة ماضي القعود، هدى عقاب الصباح، جراح عبيد الرشيدي، ضاري جابر العجمي، موزة عبدالله الصالح، صلاح الدين محمد فرج، سامية عبدالعزيز المعجل، نورة مهوس المهوس، ناصر حمد الهاجري.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.