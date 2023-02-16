

أعلنت «تمنى»، منصة التجــارة الإلـــكترونية المختصــة بــتشكيلات الأزياء ومنتجات التجميل ومستلزمات المنزل والحياة العصرية والأكسسوارات، عن تعيين شاهين الخضري رئيسا تنفيذيا لها. وتولى رائد الأعمال الكويتي شاهين الخضري، قبل تعيينه في «تمنى»، منصب الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجار، المصنفة ضمن قائمة فوربس لأفضل 20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وبهذا السياق، قال الخضري: بعد سنوات من إطلاق وتوسع الشركات الناشئة لتصبح شركات مكتفية ذاتيا تحقق الأرباح، بدا الانضمام إلى فريق تمنى خيارا مثاليا. كان من الواضح رؤية إمكانات تمنى - ليس فقط في الكويت، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف: خلال الفترة القصيرة التي عملت فيها مع تمنى، وبمساعدة فرقنا الموجودة في الكويت ودبي والبرتغال، تمكنا بالفعل من تحقيق نتائج رائعة. لقد نجحنا في إطلاق حملة بلاك أوت الأولى من نوعها لعلامتنا في نوفمبر الماضي، ونعمل اليوم بجد تحضيرا لحملات شهر رمضان المبارك مع التركيز على تجاوز خطة العمل، وتحقيق الأهداف، والتغلب على التحديات، لتصبح تمنى الوجهة الأولى للتسوق أونلاين في الكويت لجميع أفراد العائلة.



من جهته، قال صالح الشايع، بالنيابة عن مجموعة الشايع: يسعدنا الترحيب بشاهين الخضري في عائلة تمنى، إنه شخص رائع يتمتع بخبرة واسعة في قيادة الأعمال لتحقيق أهدافنا بالتوسع والنمو والتطور، من خلال التزامه بتعزيز ثقافات العمل وقيم الشركة، والتركيز على العنصر الأكثر أهمية وحيوية بمجال التجارة الإلكترونية وهو «الزبون».