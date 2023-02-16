

احتفالاً بالأعياد الوطنية، أطلقت شركة «سلطان السالم وأولاده» الوكيل المعتمد لعلامة ياماها موتور في الكويت وللعام الثاني على التوالي «كرنفال ياماها» والمقام في معرضها الكائن بمنطقة الشويخ، والذي انطلقت فعالياته يوم الاحد الماضي وتستمر حتى مساء اليوم.



ويوفر «كرنفال ياماها» باقة من العروض المتميزة لعملاء الشركة والتي تتضمن خدمة الصيانة الدورية لأي من دراجات او مركبات ياماها ATVs رباعية العجلات، مقابل 5 دنانير فقط تشمل تبديل الزيت والفلتر وشمعات الاحتراق وفحص كامل بالإضافة إلى غسيل الآلية.



أيضا يقدم الكرنفال خصومات على بعض قطع الغيار تصل إلى 30%، إضافة إلى خصومات على بعض الأكسسوارات تصل إلى 30%، وخصومات على كافة الدراجات النارية والبرية تصل إلى 10%.



وبهذه المناسبة، قال فهد السالم مدير تطوير الأعمال في شركة «سلطان السالم وأولاده»، إن الشركة حرصت على تنظيم هذه الفعالية بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، ولنكون ايضا أكثر قربا من عملائنا الكرام، وارتأينا أن تكون في وقت مبكر من فبراير لنتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من ملاك دراجات ياماها للمشاركة في هذا الكرنفال والاستفادة من عروضه الحصرية، والتأكد من جاهزية دراجاتهم النارية لموسم البر للتمتع بقيادتها بشكل آمن وموثوق.



وأضاف: مستمرون في تطوير كافة مرافق الشركة، من صالات العرض إلى مراكز الصيانة والخدمة التي تقدم كافة أعمال الصيانة والحدادة والصبغ، سواء للدراجات النارية او المعدات البحرية، وسنستمر في تقديم أفضل العروض والمفاجآت على مدار السنة.



وختم قائلا: نحن في شركة «سلطان السالم وأولاده» نضع العميل في المقام الأول ونحرص دائما على توفير تجربة تملك استثنائية تضمن له راحة البال، تبدأ من توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من أفضل الدراجات والآليات والأكسسوارات الخاصة، مرورا بلحظة اتخاذه لقرار الشراء، وتستمر مع خدمات ما بعد البيع المتميزة التي تضمن لهم القيادة الآمنة طوال فترة التملك.