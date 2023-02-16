

أطلقت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عروضها الخاصة على سيارات جديدة احتفالا بشهر فبراير.



ويتضمن عرض فبراير هدية نقدية بقيمة استرجاع 2000 دينار، بالإضافة إلى كفالة إضافية لمدة 5 سنوات، وخدمة 5 سنوات أو 75 ألف كم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات على أودي SQ5 وSQ5 Sportback.



واحتفالا بالأعياد الوطنية، يمكن للعملاء أن يستمتعوا بعروض مذهلة على أودي SQ5 وSQ5 Sportback، ويسر أودي الكويت دعم العملاء مع الاستمرار في تقديم أفضل ما يمكن من حيث التصميم والنمط الرياضي والفخامة والاستخدام العملي لجميع سيارات أودي.



وتوازن أودي SQ5 وSQ5 Sportback بين الاستخدامات العديدة والمواصفات الرياضية، وتتميز السيارة بمحرك 3.0 TFSI V6 بقوة 354 حصانا و500 نيوتن متر وقادرة على التسارع من 0 الى 100 كم/ س خلال 4.9 ثوان، وتوفر مقصورة السيارة مساحة رحبة تتسع لخمسة أشخاص بالإضافة إلى ميزات تقنيات فريدة وقيادة سلسة وسريعة.



للاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء www.audi-kuwait.com أو الاتصال على 1811118. أيضا يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.