

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» حول أداء أسواق النفط العالمية لشهر فبراير 2023، إنه بعد الانخفاض المتواصل الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية الشهر، عادت مرة أخرى لتشهد انتعاشا حادا، متخطية مستوى 85 دولارا للبرميل عقب إعلان روسيا خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا ردا منها على العقوبات المفروضة عليها.



إلا أن إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن سحب 26 مليون برميل إضافية من احتياطيها البترولي الاستراتيجي، قد ساهم في تعويض المكاسب الأخيرة التي شهدتها الأسعار إلى حد ما، كما تأثر بإعلان معهد البترول الأميركي زيادة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة. وتصاعدت المزيد من الضغوط نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي صاحبتها مخاوف من إمكانية تأثير ارتفاع الأسعار على نمو الطلب على النفط في المدى القريب، في حين أن قوة الدولار الأميركي مدعوما بتقديرات أعلى لأسعار الفائدة أثر على عمليات شراء النفط.



وفي بداية الشهر الجاري، أقر الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار بيع روسيا لمنتجاتها النفطية المكررة، حيث تم فرض سقف سعر قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام، والتي تشمل بشكل أساسي الديزل، في حين تم فرض حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام.

وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت أسعار النفط الخام تقلبات مستمرة منذ بداية العام الحالي، حيث شهدت الأسعار انتعاشا حادا بعد مرورها بفترة من التراجع المستمر حتى بداية فبراير 2023 والتي نجمت عن صدور تقارير تفيد بتراكم المخزونات الأميركية بالإضافة إلى توقعات باستمرار معدلات التضخم المرتفعة.

إلا أن عودة آمال تعافي الطلب من الصين ساهمت في تسجيل الأسعار لمكاسب متواصلة خلال الأسبوع الثاني من الشهر، كما كشفت بيانات التضخم لشهر يناير 2023 في الولايات المتحدة عن ارتفاع الأسعار، مع وصول معدل التضخم على أساس سنوي إلى 6.4%.



ومنذ بداية العام الحالي، شهدت أسعار كل من مزيج خام برنت والخام الكويتي نموا بمعدلات أقوى قليلا بنسبة 3.1% ليصل سعرهما في المتوسط إلى 82.86 دولارا للبرميل و82.94 دولارا للبرميل، على التوالي.



وكشفت تقديرات الإجماع عن توقع وصول سعر النفط إلى 85.5 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام 2023، أي بانخفاض عن تقديرات الشهر الماضي البالغة 90 دولارا للبرميل. كما أظهرت التقديرات انخفاض متوسط الأسعار خلال الربع الثاني من العام 2023 عن مستويات الشهر الماضي، في حين شهدت تقديرات الربعين الأخيرين من العام مراجعات إيجابية.



من جهة أخرى، شجع ارتفاع الأسعار وتحسن توقعات الطلب على المدى القريب شركات الحفر في الولايات المتحدة، خاصة في رقعة النفط الصخري، وفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتتوقع الوكالة أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى مستوى قياسي يبلغ 9.36 ملايين برميل يوميا خلال شهر مارس 2023.



كما كشفت أحدث البيانات الأسبوعية عن إنتاج النفط الأميركي إلى وصوله إلى 12.3 مليون برميل يوميا. في حين كشف تقرير صادر عن شركة بيكر هيوز عن زيادة منصات الحفر في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 4 أسابيع.



وبلغ إجمالي عدد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة 609 منصات حفر بزيادة قدرها 9 حفارات خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير 2023.

علاوة على ذلك، أظهر تقرير المخزون الأسبوعي الأخير من معهد البترول الأميركي الى زيادة بمقدار 10.51 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي واحدة من كبرى الزيادات خلال الأسابيع العديدة الماضية هذا العام.