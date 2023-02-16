حولت تركيا تركيزها اعتبارا من أمس، إلى إعادة الإعمار، وحثت من يسكنون في مناطق ضربها الزلزال وثبت أن البنايات التي يقطنون فيها آمنة، على العودة الى منازلهم، فيما بقي شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة عرضة للتجاذبات السياسية الدولية بعد عقد الحرب والقصف، ليأتي الزلزال ويقضي على ما بقي من امل لملايين يكافحون وحدهم وسط كوارث متلاحقة ومساعدات دولية بـ«القطارة».



وإلى جانب عدد القتلى الذي فاق 41 ألفا في سورية وتركيا، يحتاج الملايين لمساعدات إنسانية بعد ان شردهم الزلزال. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من أخطار ما بعد الزلزال التي تهدد حياة مئات الآلاف بعد تضرر شبكات المياه والصرف الصحي ودرجات الحرارة المنخفضة وانتشار الأمراض والأوبئة.



هذا، وأعلن أورهان تتار رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن المنطقة شهدت حتى أمس أكثر من 3858 هزة ارتدادية بعد 10 ايام على الزلزال الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسوأ كارثة تضرب أوروبا خلال قرن.



وقالت «افاد» انه حسب المعلومات الواردة فإن «القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل الزلزال». وأكدت أن زلزال السادس من فبراير«هو أكبر زلزال في منطقة الأناضول منذ ألفي عام».



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن نحو نصف المباني في إقليم هاتاي جنوب البلاد إما انهارت أو لحقت بها أضرار جسيمة أو تحتاج للهدم بسرعة.

في حين دعا وزير السياحة نوري آرصوي في مؤتمر صحافي في ملاطية المواطنين الأتراك إلى «تتبع حالة بناياتهم عبر النظام المتاح عبر الإنترنت والعودة للبنايات التي تلقت تقريرا بأنها آمنة من وزارة الإسكان من أجل البدء في عودة الأمور لطبيعتها».

وكتب وزير البيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، إن أكثر من 50 ألف مبنى يجب هدمها بشكل عاجل نتيجة تضررها. وقال في تغريدة «سنقوم بسرعة بهدم البنايات التي تحتاج للهدم ونبني منازل آمنة».



وفي سورية، بلغت حصيلة القتلى نحو 5600، وفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الانسان. وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في دمشق مساء أمس الأول تبلغ 1414 وفاة و2357 إصابة.



ومع تصاعد انتقادات المعارضة والمنظمات المحلية والناشطين لتقصير الأمم المتحدة في اغاثة ملايين المتضررين شمال غرب سورية وتأخر دخولها، أكد المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، أن ما يقرب من تسعة ملايين شخص في سورية تضرروا من لزلزال، معظمهم في شمال غربي البلاد، حيث تأثر أكثر من 4.2 ملايين شخص في حلب وريفها، وثلاثة ملايين في إدلب، كما تدمر أو تضرر أكثر من 7400 مبنى. وقال: «في الشمال الغربي لا تزال القدرة على الاستجابة مقلقة، كما أن الشركاء المحليين يقومون بعمليات إزالة الأنقاض».



وتحدث عن دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية بعد فتح معبرين إضافيين مع تركيا، حيث عبرت أول قافلة إنسانية أممية مكونة من 11 شاحنة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى شمال غرب سورية عبر معبر باب السلام، جاء ذلك عقب قرار فتح معبري باب السلام والراعي من تركيا إلى شمال غرب سورية لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.



سياسيا، قام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بزيارة إلى دمشق لأول مرة منذ بدء الحرب. وأوضح مسؤولون أردنيون أن الزيارة، التي تهدف إلى إظهار التضامن بعد الزلزال، ستليها أخرى إلى تركيا.

وستركز الزيارة على الاحتياجات الإنسانية وكيفية مساهمة الأردن في عمليات الإغاثة الراهنة. وجاء في بيان وزارة الخارجية أن «الصفدي سيبحث الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان»، كما سيرسل الأردن طائرتي مساعدات إلى البلدين.



والتقى الرئيس السوري بشار الأسد مع الصفدي في اجتماع قلل مسؤولون أردنيون من أهميته ووصفوه بأنه لفتة سياسية تجاه دمشق، لكن محللين يؤكدون ان الأسد يسعى إلى توظيف الزلزال سياسيا ويأمل أن يساهم في تخفيف حدة العقوبات الغربية والعزلة الديبلوماسية لحكومته.

وقال الأسد، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة، إن «الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه وخاصة من الأشقاء العرب».