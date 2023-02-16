

عصير الرمان وخفض مستويات السكر



لحسن الحظ، يمكن لمرضى السكري من النوع 2 ترويض التهديد الذي يشكله ارتفاع الجلوكوز من خلال تعديل نظامهم الغذائي. ويعد عصير الرمان غنيا بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ووجد البحث المنشور في مجلة Current Developments in Nutrition، أن هذا المشروب يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم خلال «دقائق».



وقام العلماء بتجنيد 21 فردا يتمتعون بصحة جيدة و«طبيعي» من أجل هذه التجربة. وتم اعطاء هؤلاء المتطوعين بشكل عشوائي إما ماء أو عصير رمان أو مشروب قائم على الماء يتطابق مع محتوى السكر في عصير الرمان. وجمع العلماء سكر الدم أثناء الصيام من قبل، وبعد 15 و30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة بعد تناول مشروب الفاكهة. وإذا لم تكن على علم، فإن صيام سكر الدم يصف الجلوكوز بعد صيام ليلة كاملة.



وخلص الباحثون إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان «مرجحة» تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البشر. وأحد الأجزاء الفعالة في عصير الرمان التي يمكن أن تفسر هذه الفوائد هو محتواه العالي من مضادات الأكسدة. ويحتوي الرمان على نسبة عالية من الأنثوسيانين - وهي أصباغ تمنح العصير لونه العميق المميز وتحتوي على مضادات الأكسدة. وتقول إحدى النظريات إن مضادات الأكسدة قادرة على الارتباط بالسكر ومنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين لديك.



المصدر: «إكسبريس»