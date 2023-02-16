

ما أبرز الأخطاء التي تنسف جهود الراغبين في إنقاص الوزن الزائد؟



يحرص كثيرون على خفض السعرات الحرارية التي يتناولونها، من أجل بلوغ جسم رشيق وذي لياقة، لكنهم قد يصابون بالإحباط، حين يلاحظون أن أجسامهم لا تستجيب لجهودهم على النحو المطلوب، بينما ينبه خبراء الصحة إلى أن عدة عوامل قد تؤدي إلى إبطاء عملية حرق السعرات أو التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.



وتتفاوت حاجة الإنسان إلى السعرات الحرارية، باختلاف جنسه ووزنه وطوله، ولذلك، فإن الشخص الذي يحتاج إلى ألفي سعرة في اليوم مثلا حتى يحافظ على الوزن نفسه، يتوجب عليه أن يحدث عجزا في السعرات، سواء بـ 10% أو أكثر من ذلك.



وبحسب موقع «هيلث لاين»، فإن هناك أخطاء تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وعندئذ تتراجع القدرة على التخلص من الوزن الزائد، وهي:



- إنقاص السعرات بشكل «مبالغ فيه» يؤدي إلى نتيجة عكسية، فتتراجع قدرة الجسم على الحرق، وتبعا لذلك، فمن الأفضل ألا يجري خفض السعرات اليومية بنسبة كبيرة مثلا قد تصل إلى 50%، لأن هذا الحد مؤذ للصحة.



- تجاهل البروتين يؤدي إلى الإضرار بالجسم، وبالتالي، فإن إنقاص السعرات الحرارية، يجب ألا يصرفك عن أخذ ما تحتاج اليه من عناصر لتغذية جسمك، وفي حال لم تفعل، فإن النتيجة هي إبطاء عملية «الميتابوليزم».



- قلة الحركة والجلوس طوال اليوم من الأمور التي تزيد من بطء عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.



- عدم أخذ قسط كاف من النوم لا يؤثر على راحتك ويقظتك فقط، بل يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.



- الإكثار من المشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وعدم ممارسة تمارين المقاومة التي تقوي العضلات، والاقتصار على تمارين تحرق السعرات فقط، في حين يؤكد الخبراء أن الكتلة العضلية في الجسم تزيد من معدل الحرق.



«سكاي نيوز»