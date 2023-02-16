

عبدالحميد الخطيب



تستعد فرقة «ميامي» لإحياء حفل جماهيري ضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أنشطة مهرجان «دار الزين»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة العين، خلال الفترة من 10 الى 19 الجاري.



ومن المتوقع أن يقدم أعضاء «ميامي» خالد الرندي ومشعل ليلي وطارق محمد في الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيهم المعروفة والتي تلبي جميع رغبات الجمهور، مثل «غلاي انت، فرصة سعيدة، يا حلوكم، يا علايا، عاشوا، دور بيها، صبوحة، قولوا قولوا، البيضا والسمرا، جويرة، شلون أنساك» وغيرها.



ويتألق في حفلات المهرجان عدد من ألمع الفنانين الخليجيين والعرب، حيث يستضيف مسرح مهرجان «دار الزين» يوم 15 الجاري الفنانة السورية رشا رزق، واليوم الذي يليه حفل للنجم المصري تامر حسني، وفي يوم 17 الجاري يحيي المطرب أحمد سعد حفله في المهرجان.



يذكر أن فرقة «ميامي» طرحت خلال الفترة القليلة الماضية عبر قناتها على «يوتيوب» أغنية جديدة بعنوان «إي نعم أغار»، من كلمات مشرف العتابي، ألحان وغناء النجم خالد الرندي، توزيع عادل الفرحان، مكس وماستر جاسم محمد، وإخراج يعرب بورحمة، وتحصد الأغنية نسب استماع عالية.