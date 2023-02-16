

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية في حوار مفتوح مع جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام»، وردت على معظم الأسئلة الموجهة اليها، وفي ردها على سؤال أحد متابعيها: «متى ترجعين الى التمثيل؟» فقالت: «في هذا الشهر»، وسألها آخر: «كيف نفسيتك هالفترة»؟ فأجابت: «مرتاحة ومتحمسة للمستقبل».



وسألتها إحدى متابعاتها: «إزاي الإنسان يتعامل مع الناس الغيورة؟»، فردت: «ابعدي عنهم وصدقي إحساسك لأنهم بيمتصوا الطاقة وبيغيروا من البركة»، أما عن أكتر الأشياء اللي تسعدها، فأوضحت: «الأشياء البسيطة مثل الورود والحيوانات وجمال العالم الذي خلقه الله».



إلى ذلك، نفت ياسمين صبري ما تردد أخيرا عن عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد ظهورها بخاتم يشبه خاتم زواجها منه، وقالت: «لدي الكثير من الخواتم ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تزوجت من جديد فبالتأكيد سأعلن ذلك، ولن أتزوج في السر».