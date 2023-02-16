

محمد الجلاهمة



أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وافدا أردنيا إلى النيابة العامة بعد اعترافه بأنه تحصل على 3000 دينار من مبيعات الورود الى حسابه الخاص.



وكان وافد مصري من مواليد 1976 أبلغ مخفر ميدان حولي بصفته الممثل القانوني لشركة ورود، بأن الإدارة لاحظت انخفاض المبيعات دون وجود مرتجع، وعليه تم عمل جرد، حيث تبين أن موظفا في المحل وهو من الجنسية الأردنية اعتاد الاستيلاء على إيرادات المحل.



وأضاف المصدر: تم ضبط الوافد وهو من مواليد 1969، حيث اعترف بأنه تحصّل لنفسه على 3000 دينار وعزا خيانته للأمانة الى متطلبات خاصة استدعت قيامه بالاستيلاء على المبلغ وتم إغلاق القضية.