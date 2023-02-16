

عبدالله قنيص



أحال رجال أمن الأحمدي الى ادارة تنفيذ الأحكام الجنائية مواطنا تبين من الاستعلام عنه انه مطلوب لأحكام متعلقة بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وتقدر الأحكام الصادرة بحقه وعدد كبير منها نهائية بـ 90 سنة سجن.



وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن الأحمدي وخلال اقامة نقطة تفتيش في منطقة الفحيحيل أوقفت مواطنا، حيث زعم انه لا يحوز اثباتا شخصيا، وقدم لرجال الأمن رخصة القيادة، وعليه تم التواصل مع عمليات الوزارة للاستعلام، خاصة في ظل ارتباك المواطن وزعمه ان وراءه موعدا للعلاج في المستشفى، إلا ان رجال الأمن فوجئوا ان العمليات تخطرهــم ان الموقـــوف مطلــوب لأحكام 90 سنة سجن على ذمة قضايا.



من جهة أخرى، ألقى رجال امن الاحمدي ايضا القبض على خليجي مطلوب هو الآخر لحكم نهائي بالسجن 4 سنوات على ذمة قضية متعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، وأحيل هو الآخر إلى إدارة التنفيذ الجنائي.